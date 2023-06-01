Bir süredir görece daha stabil bir seyir izleyen otomobil fiyatlarında Haziran ayının ilk günü itibariyle kur zammı geldi.

Zammı fiyatlarına ilk yansıtan marklar Tesla, Toyota ve Honda oldu. Tesla fiyatlarını yüzde 2-6 arasında zam yaparken, Toyota ise yüzde 2-4 arasında zam yaptı.

TESLA ZAMLI FİYATLARI AÇIKLADI

Zamlar sonrasında Tesla Model Y RWD 1.732.765 TL, Tesla Model Y AWD Long Range 1.808.728 TL ve Tesla Model Y AWD Performance 1.907.193 TL oldu.

HONDA CİVİC HAZİRAN FİYATLARI

Honda Civic Sedan ise Nisan ayına göre 120 bin TL zamlandı. 1.5L VTEC Turbo ECO Haziran ayı fiyatı 1,214,500 TL'ye yükseldi.

1.5L VTEC Turbo Benzin ise 1,187,500 TL'den 1,316,000 TL'ye çıktı.

COROLLA ZAMLI FİYATLARI

Toyota Corolla 1.5 Visiyon Mayıs ayında 781,150 TL'den satışta iken gelen zam sonrası 812,400 TL'ye yükseldi. 1.5 Vision Multidrive S ise 815,150 TL'den 847,800 TL'ye yükseldi.

En pahalı Corolla olan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S ise 1,090,250 TL'den 1,133,850 TL'ye yükseldi.

Diğer markalarında bu hafta içerisinde yeni fiyatlarını sitelerinden duyurması bekleniyor.

Hem yaz aylarının gelmesi hem de sıfır araç fiyatlarına gelen zamlar ikinci el fiyatlarında yükselişe neden olması bekleniyor.

HABER7