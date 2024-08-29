Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yazılı açıklamasında, bu yıl ilk defa uygulanacak kuzu oğlak desteklemeleri için 2 Aralık'a kadar başvuracak yetiştiricilerin sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği için de başvurmuş olacaklarını ifade etti.

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'ndeki sürü yöneticisi istihdamı desteğinden faydalanacak olan yetiştiricilere gerekli belgeleri tamamlayarak başvurularını zamanında yapmaları uyarısında bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"En az 100 baş anaç koyun veya keçi varlığına sahip olan ve damızlık koyun keçi yetiştiricileri il birliklerine üye işletmelere ödenecek olan sürü yöneticisi istihdamı desteği için ilk başvuru tarihi eylül ayının ilk iş günüdür. Kuzu ve oğlak desteği için üyesi olduğu koyun keçi yetiştiricileri birliğine 2 Eylül ile 2 Aralık tarihleri arasındaki birinci dönemde başvuruda bulunacak olan yetiştiricilerimiz aynı zamanda sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteğine de başvurmuş sayılacak. Sürü yöneticisi istihdamı ilave desteğinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimiz, gerekli belgeleri 25 Ocak 2025 tarihine kadar tamamlayarak Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerine teslim etmeleri halinde, çoban desteğinden faydalanacaklar."

Çelik, 25 Ocak-31 Ocak 2025 tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçluluk durumunun ve primlerin uygun hizmet kodundan yatırılıp yatırılmadığının sorgulanabileceğini bildirdi.

Yetiştiricilere "zaman aşımı" uyarısı

Çelik, 10 Şubat 2025'e kadar çobanın sürüsünün başında fiilen olup olmadığının ve sürüdeki hayvanların yerinde tespitinin yapılacağını ve göçer hayvancılık yapan işletmelerin tespit tutanaklarının destek başvurusu yapılan ile gönderilmesinin sağlanacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tespitleri yapılan başvuruların uygun olanları için Hayvancılık Destekleme Sistemi üzerinden onaylarının verilmesi için en son tarih 15 Şubat olarak belirlenmiştir. 17 Şubat tarihinde başlayacak olan İcmal-1 askı dönemi ve itiraz dönemi ile İcmal-2'nin il müdürlüğüne gönderilmesi ve nihayetinde İcmal-3'ün Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderilmesi halinde süreç 21 Mart 2025 tarihinde tamamlanmış olacaktır. Dolayısıyla bu destekten faydalanacak olan yetiştiricilerimizin zaman aşımına maruz kalmayacak şekilde işlemlerini eksiksiz bir biçimde tamamlamalarını önemle duyurmak istiyoruz."

Çelik, küçükbaş hayvancılık sektörünün çobansız sürdürülmesinin mümkün olmadığına dikkati çekerek, sürü yöneticisi istihdam desteğinden faydalanan çoban sayısının artmasının sektörün geleceği açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.