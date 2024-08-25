Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç'ün geçmişe uzanan bir görüntüsü ortaya çıktı. Bugünkü abartılı makyaj ve kıyafet tarzının aksine, yıllar önceki görüntüsünde sade bir imaja sahip olan Övüç, izleyenleri şaşırttı.

Şimdilerde her gün farklı bir mekanda sahneye çıkan, makyajı ve giyim tarzıyla dikkat çeken Övüç, geçmişte verdiği bir sokak röportajında tamamen farklı bir görünüme sahipti. Estetiksiz haliyle dikkati çeken sanatçı, röportajda "Çok popüler ve yoğunsanız kesinlikle hayatınızda bir yaşam koçu olmalı" diyerek tavsiyeler veriyordu.

Zaman içerisinde büyük bir değişim geçiren Övüç, geçtiğimiz haftalarda oğluna görkemli bir nişan töreni düzenlemişti. Gelinine 2 kilo altın takan sanatçı, daha sonra oğlu ve ablasıyla para meselelerinden dolayı anlaşmazlık yaşamıştı.

Murat Övüç'ün yıllar önce verdiği bu röportaj, onun geçirdiği dönüşümü gözler önüne seriyor. Abartılı görünümünün aksine, daha sade bir imaja sahip olan Övüç, zaman içinde kendini tamamen değiştirmiş görünüyor. Bu ilginç değişim, sanatçının hayat hikayesine merak uyandırıyor.

İzleyenler, Övüç'ün geçmişten günümüze uzanan görüntüsünün "zaman makinesi" etkisi yarattığını belirtiyor. Sanatçının dönüşümü, sosyal medya kullanıcıları arasında yoğun ilgi topluyor.