Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 23'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldıç

Programda İyi Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan ve aslen Vanlı olan İstanbul milletvekili Seyithan İzsiz'e parti rozetini taktı.

İZSİZ: TEKRARDAN YUVAMDAYIM

Programın ardından açıklamalarda bulunan İzsiz, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine bugün yuvam olan, evim olan AK Parti'de tekrardan bulunmanın huzurunu ve de mutluluğunu yaşıyorum. İyi Parti'den aday olduğum süreçten bugüne dek şahsımla alakalı aslı astarı olmayan maalesef birçok dedikodu ve de fitne üretildi. Siyasette yutkunma sanatı kıymetlidir ve de değerlidir. Ancak belki vakti geldiğinde birçok şeyi ifade etmekte fayda var. Bu itibarla ben AK Parti ile Türkiye'nin geleceğine dair yeniden umudun yeniden icraatların yeniden şahlanış dönemlerinin yaşanacağına inanıyorum. Bu itibarla tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.