Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda gram altın 6 bin TL seviyelerini geçerek zirve yapmış, ardından kısa süreli bir düşüş yaşamıştı. Ancak piyasalarda yeniden hareketlilik başladı ve altın yeniden yükseliş trendine girdi.

Altın fiyatları değişkenlik göstermeye devam ediyor. Özellikle altın fiyatlarının yükselmesi altın borcu olanları tedirgin ederken, yatırımcılar da nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda tereddütler yaşayabiliyor.

Altın fiyatlarıyla ilgili Wanhaber’e konuşan Vanlı kuyumcu esnafı Eşref Türkan, son iki yılda yaşanan artışın vatandaşın alım gücünü ciddi şekilde erittiğini belirtti. Türkan, “Asgari ücretle çalışan artık maaşıyla bir Cumhuriyet altını bile alamıyor.” dedi.

“ALTIN FİYATLARI REKOR KIRIYOR”

Altın fiyatlarının rekor düzeyde arttığını vurgulayan Türkan, “Geçen yıl bir Cumhuriyet altını yaklaşık 20 bin TL civarındaydı. O dönemde asgari ücretli maaşıyla yaklaşık bir Cumhuriyet altını alabiliyordu. Altın fiyatları rekor kırarak şimdi Cumhuriyet altını 37 ila 40 bin TL arasında değişiyor ama asgari ücret 22 bin TL seviyesinde. Artık bu maaşla altın alınamıyor.” ifadelerini kullandı.

“KUYUMCU DA VATANDAŞ KADAR ZORDA”

Altın piyasasındaki dalgalanmaların yalnızca vatandaşları değil, kuyumcu esnafını da zor durumda bıraktığını belirten Türkan, “Bir günde fiyat 100-200 TL değişince biz de zarar ediyoruz. Bazen sabah sattığımız ürünü akşam aynı fiyattan yerine koyamıyoruz. Bu yüzden kuyumcular artık mecburen az ürün bulunduruyor.” diye konuştu.

“DÜĞÜN ALIŞVERİŞİ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ”

Altın fiyatlarındaki yükselişin Vanlı vatandaşların düğün alışverişi alışkanlıklarını da kökten değiştirdiğini söyleyen Türkan, “Eskiden bir düğün alışverişinde 5-6 bilezik alan aileler artık aynı bütçeyle ancak 1-2 bilezik alabiliyor. 22 ayar yerine 14 ayar, hatta 8 ayar altın alanlar oluyor. Alım gücü düşen vatandaş altına alternatif arayışına giriyor. Gerçek altın alamayanlar artık altın görünümlü takılara yöneliyor. Özellikle orta yaşlı kadınlar, imitasyon bilezik ve setlere yoğun ilgi gösteriyor. Bu da piyasanın yönünü değiştirdi.” dedi.

“ALTIN HİÇBİR ZAMAN DEĞERİNİ YİTİRMEZ”

Vatandaşlara uzun vadeli düşünme çağrısında bulunan esnaf Eşref Türkan, “Altın fiyatları geçici olarak düşebilir ama altın değerini yitirmez. Kısa vadede zarar gibi görünse uzun vadede fark kapanır. Altın işinde sabırlı olmak gerekir.” ifadelerine yer verdi.

