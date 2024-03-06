İpekyolu Belediyesi, Gevaş ilçesinde bulunan tarihi Akdamar Adası'nda kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, eğitmenler eşliğinde zumba, pilates ve yoga yaptı. Daha önce de benzer etkinlikler düzenlediklerini belirten İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Savaş Çiçekay, “Bu kez rotamız Akdamar Adası oldu. Hem spor etkinliklerine hem de Van'ın doğal güzelliklerine dikkat çekerek '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kadın eğitmenlerimiz eşliğinde farkındalık çalışması yürüttük. Çok keyifli bir gün geçirdik. Katılan ve ilgi gösteren herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: DHA