Van Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinliklerine devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Kadın ve Aile Dairesi Başkanlığı, 3 bin kadın ve çocuğun, Van'ın tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmelerini sağladı. Kadın ve çocuklar, sabah saatlerinden ücretsiz servislerle Van Kalesi karşısındaki Urartu Müzesine getirildi.

Burada Urartu, Roma, Bizans, Selçuklu, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Osmanlı dönemlerine ait eserleri uzman rehberler eşliğinde inceleyerek, Van'ın zengin geçmişi hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Müze gezisinin ardından düzenlenen soru-cevap ve değerlendirme bölümleriyle öğrenilen tarih, rehberler eşliğinde pekiştirildi. Etkinlik verilen çeşitli ikramların ardından sona erdi.

Ayrıca, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen piknik etkinlikleriyle de kadın ve çocukların daha fazla sosyal ve kültürel aktivitelerde yer almaları da sağlanıyor.