Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, Van Atatürk Şehir Stadyumunda Özbelsan Sivasspor'u konuk etti.

Saat 16.00'da başlayan mücadelede iki takım da etkili pozisyonlar yakaladı. Ancak takımlar buldukları pozisyonları gole çeviremedi.

İlk yarıda gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İkinci devreye iki takım da kontrollü başladı. Oyuncu değişiklikleriyle gol perdesini aralamaya çalışan kırmızı siyahlı ekip istediğini elde edemedi.

Karşılaşmanın son dakikalarında 3 puan için rakibini zorlayan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, topu filelerle buluşturamadı.

İkinci devrede de gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi ve her iki takım da 1 puana razı geldi.