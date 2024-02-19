Paris Olimpiyatları’na puan veren Judo Bakü Grand Slam’de erkekler 73 kg kategorisinde ülkemizi temsil eden Milli Sporcu Ejder Toktay, önemli bir başarıya imza attı.

Judocu Ejder Toktay, bronz madalya müsabakasında rakibi Ayub Khazhaliev’e karşı mücadele verdi.

Toktay, mücadeleci ruhu ve performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Genç sporcu, ülke genelinde ve uluslararası arenada mücadele etmeye devam edecek