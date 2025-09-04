Vanlı isim Alparslan Yenitürk, başarılı ve özverili çalışmalarıyla dikkat çekti. 1982 Van doğumlu olan Yenitürk, Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü olarak görev yaparken 2024 yılında Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak atandı. Kısa sürede burada da özverili ve başarılı çalışmalar gerçekleştiren Yenitürk’e, Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan tarafından başarı belgesi verildi.

Vanlı başarılı isim Alparslan Yenitürk, son olarak Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürü iken Bakanlık Makamının 20.08.2025 tarihli oluru ile Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne "İl Afet ve Acil Durum Müdürü" olarak atandı.

Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevine başlayan Alparslan Yenitürk, Mersin Valisi Atilla Toros’u makamında ziyaret etti.

Vali Atilla Toros, İl AFAD Müdürü Alparslan Yenitürk’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası görevlerde başarıyla yer alan Yenitürk, çok sayıda eğitim, tatbikat ve çalıştay faaliyetinde de bulundu.

ALPARSLAN YENİTÜRK KİMDİR?

1982 yılında Van’da doğdu.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal üretim bölümünde ön lisans, Van Yüzüncü yıl Üniversitesinde Ziraat Mühendisliği Tarla Bitkileri bölümü eğitimi tamamlandı.

Van İl Sağlık Müdürlüğünde 2004 yılında sözleşmeli olarak memuriyete başladı. 2010 yılında Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde Arama ve Kurtarma Teknisyeni olarak atandı. 2016 Yılında Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne Arama ve Kurtarma Teknisyeni olarak tayin oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2021 yılında açmış olduğu görevde yükselme sınavı sonucu; Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü olarak atandı.

Bakanlık Makamının 17.07.2024 tarih ve 1017313 sayılı Olur' u ile Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne "İl Afet ve Acil Durum Müdürü" kadrosuna naklen ataması yapılan Alparslan YENİTÜRK 29.07.2024 tarihinde görevine başlamış olup, yine Bakanlık Makamının 20.08.2025 tarih ve 1455277 sayılı Olur' u ile Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne "İl Afet ve Acil Durum Müdürü" olarak ataması yapıldı.

Yenitürk, birçok ulusal ve ulaslararası görevlerde başarıyla yer aldı. Yine çok sayıda tatbikatta hazır bulunan ve koordinatörlük yapan Yenitürk, seminer, panel, çalıştay ve kurslara katılım sağlamasının yanı sıra eğitimler de verdi.

Alparslan Yenitürk, evli ve iki çocuk babasıdır.