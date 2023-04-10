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Vanlı iş insanı ve siyasetçi Harun Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) İstanbul 3. Bölge'den aday gösterildi. Van ve doğuluların yoğun yaşadığı bölgeden 32. Sıradan aday gösterilen Çelik, sosyal medya hesapları üzerinden "AK Parti İstanbul 3. Bölgeden milletvekili adaylığıyla beni onurlandıran Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu kararda söz hakkı bulunan büyüklerime çok teşekkür ederim.

Milletvekilliğinin, yükü oldukça ağır bir vazife olduğunun bilincindeyim. Rabbim, 14 Mayıs’tan sonra yeni dönem Meclisimizde 2023’ü Türkiye yüzyılının başlangıcı kılma kararlılığımızla birlikte çalışmayı; bu kutlu yolda millete ve vatana hizmet için beraber yürümeyi nasip etsin." paylaşımında bulundu.