Arem Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. Sahibi, Vanlı iş insanı Taner Emekçi tarafından ince imalatların üstlenildiği Kumlu 303 konut ve İskenderun 496 konutta sona doğru yaklaşıldı.

Vanlı İş İnsanı Taner Emekçi, büyük emeklerle modern yaşam alanları oluşturulduğunu kaydederek, “Bu alanlar güvenli ve konforlu bir geleceği müjdeliyor. Huzurlu yaşamın keyfini çıkarmak için geri sayım başladı. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bu şekilde hizmet etmek ve takdirle karşılanmak gurur verici” dedi.

“Tüm kadroyla birlikte işlerinin başından ayrılmadan sürekli kontrollü bir şekilde devamlılığı sürdürmeyi esas alan yapılaşma içerisinde olunduğunu” belirten Taner Emekçi ve Vanlı ekip arkadaşları, “Ayrıca Vanlı hemşerilerimize desteklerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye kaydetti.

Deprem bölgesinde gösterdiği başarılardan ötürü çalıştığı firmaların İstanbul ve diğer illerdeki işlerine de başladığını duyuran Arem Taahhüt, şimdi İstanbul Ataşehir’de 513 konut inşaatını da devam ettiriyor.