Sıcak havanın etkili olduğu Van’da, esnaflar müşterilerin rahat etmesi, her saat sokağın canlı kalması için birlikte hareket ederek çözüm üretti.

Sıcak havaların etkisiyle Van’ın cadde sokakları günün belli saatlerinde nispeten daha sakin oluyor. Sıcak havalardan dolayı, Van’da bulunan turistler de gündüz vakitlerinde çok fazla dışarı çıkamıyor. Bu durum erken saatlerde iş yerlerini açan esnafı çözüm üretmeye zorladı.

Bulundukları Cumhuriyet 3. Sokağın her vakit canlı kalması için esnaflar kendi aralarında anlaşarak çözüm buldu. Sokağın daha serin kalması ve dışarda olan vatandaşların rahat bir şekilde alışveriş yapmaları için sokak boydan boya file ile gölgelendirildi.

“SOKAĞIMIZ DAHA CANLI OLACAK”

Cumhuriyet 3.sokak esnaflarından Malik Güldal, “Sokağımızın daha canlı olması için bir çözüm bularak gölgelik yaptık. 3 nesildir bu sokakta esnaflık yapıyoruz. Sokağımız yaz aylarında özellikle gündüz vakitlerinde canlılığını kaybediyor. İnsanlar sıcaklardan dolayı çok fazla dışarda olmuyor, olanlar da sokağa uğramıyor. Bizler de istişare yaparak çözüm bulmaya çalıştık.” dedi.

Esnaf Güldal, “Yaz aylarında özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında güneş ışınları dik geldiğinden dolayı sokağımız oldukça sıcak oluyor. Bu sokak tarihi peynirciler sokağının girişi olduğu için ilimize gelen yabancı turistlerin, rahat geçişlerini sağlamak adına gölgelendirme çalışması yaptık. İmece usulü aramızda para toplayarak sokağımızı serinlettik. İnsanlar serin gördükleri yerlerde durur, dinlenir bu da sokağımıza canlılık katar.” şeklinde konuştu.

“ÇALIŞMAMIZ 12 BİN TL’YE MAL OLDU”

Sokağın yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olacağını belirten Güldal, “Bu sokakta yaklaşık 15 esnaf yer alıyor. Yaptırdığımız gölgelik toplamda 12 bin TL’ye mal oldu. Yani yaklaşık esnaf başına 800 TL düştü. Kurduğumuz bu fileli tente şeklindeki kumaşın bir özelliği de güneş ışınlarını çok geçirmiyor ve serin tutuyor.” ifadelerini kullandı.