Avrupa Komisyonu'nun Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan ve dünyanın ikinci büyük kalderası olarak bilinen Nemrut Krater Gölü, her mevsim doğaseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Her hafta Van'ın farklı bölgelerinde etkinlikler düzenleyerek doğa bilincini artırmayı hedefleyen Rota Doğa Sporları Kulübü, bu hafta 15 kişilik ekibiyle kalderanın çanak kısmında 12 saat süren bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Van Gölü Havzası'nın tanıtımına katkı sağlamayı amaçlayan kulüp üyeleri, yürüyüş boyunca bölgenin doğal güzelliklerini her yönüyle gözlemleyerek keyifli anlar yaşadı.

Konuya ilişkin bilgi veren Rota Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden Sedat Karacan, geçtiğimiz hafta 21 kişilik bir ekiple Süphan Dağı zirvesinde olduklarını hatırlattı. Karacan, "O gün yoğun kış şartları yaşanıyordu. Bugün 15 kişilik ekibimizle Nemrut Kalderası'nın çanak kısmını 360 derece yürüdük. Amacımız çevreyi, özellikle Van Gölü Havzası'nı ve Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Kalderası'nı tanıtmak," dedi.

Ekosistemin korunmasına da dikkat çeken Karacan, "Yürüyüş esnasında ayılarla karşılaştık; bu da bölgedeki zengin yaban hayatının göstergesi. Ne yazık ki aşağıda avcılarla da karşılaştık. Bu duruma mutlaka ‘dur' denilmeli, gerekli müdahaleler yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Kış mevsimi boyunca doğa yürüyüşlerinin devam edeceğini belirten Karacan, etkinliğe katılan tüm ekibe teşekkür etti.