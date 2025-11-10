Ons altın, yükseliş seyrini sonlandırarak gerileme dönemine girmişti.

Bugün ise ons altında hızlı bir yükseliş göze çarpıyor. Ons altın 4 bin 65 dolara yükseldi.

Yurt içinde gram altın ise 5 bin 524 lirada.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 524 lira

Çeyrek altın: 9 bin 364 lira

Cumhuriyet altını: 38 bin 160 lira

Tam altın: 37 bin 463 lira

Yarım altın: 18 bin 730 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 42,2514 lira

Euro: 48,8464 lira

Sterlin: 55,6964 lira

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 4,08 artışla 106 bin 85,1 dolardan işlem görüyor.