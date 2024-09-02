Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçileri Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları için bilgilendirdi. Başvuruların başladığını bildiren Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, söz konusu başvuruların 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edeceğini açıkladı.

31 Aralık tarihinden sonra kiralanan ya da edinilen tarım arazileri için ise başvuru tarihi üretim yılının 30 Haziran’ı olacak.

“Çiftçilerimizin dikkatine” diyerek bilgilendirme yapan Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, başvuruların 'e-devlet' üzerinden veya 'İlçe Tarım Müdürlüklerinden' yapılacağını hatırlattı.

Çiftçi Kayıt Sistemine fiziksel dosya ile başvuran çiftçilere de, başvuru bilgilerinin SMS yoluyla iletileceği kaydedildi.

Wanhaber: Mecnun Çali