Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçi eğitim ihtiyaç analizi anket çalışmalarına başladı. Sahada çiftçilerle görüşen ekipler, eğitim almak isteyen üreticileri ve hangi konularda eğitim almak istediklerini belirlemeye çalışıyor.

Bu konuda yapılan anket çalışmalarının tamamlanmasının ardından ortaya çıkan talebe göre Vanlı üreticilere uzmanlar tarafından eğitimler verilecek.

Konuya ilişkin olarak Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede; “Çiftçi eğitim ihtiyaç analizi anket çalışmaları, 13 ilçemizde yapılmaktadır. Bitkisel ve hayvansal üretim konularında eğitim almak isteyen üreticilerimizin tespitinin yapılarak, talep ettikleri konularda eğitim hizmeti verilecektir” denildi.