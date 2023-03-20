Üretim sezonunun açılması ile Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tuşba İlçe Müdürlüğü Bitki Sağlığı ekipleri, çiftçileri bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele ve uygulamalı budama eğitimi konularında bilgilendirdi.

Çiftçileri ziyaret eden Tuşba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri meyve ağaçlarında bu dönemde yapılması gereken bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele konularını uygulamalı olarak anlattı.

Tuşba ilçesinde çiftçileri ziyaret eden ekipler, meyve ağaçlarında bu dönemde yapılması gereken bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele konuları kapsamında çiftçileri bilgilendirdi.

Vatandaşlar, yapılan eğitimden çok memnun kaldıklarını dile getirerek, bu eğitimin onlara çok yararlı olduğunu, bilmediklerini öğrendiklerini belirttiler.

Van Bölge Gazetesi