Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevinden istifa etmesinin ardından yerine Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atanmıştı. Memişoğlu göreve başlar başlamaz bakanlıktaki bir çok bürokratın yerini değiştirdi ve kendi yapılanmasına gitti.

VANLI İSİM GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Sağlık Bakanlığına Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun atanmasının ardından Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yapan Vanlı Prof. Dr. İhsan Ateş, görevinden istifa etti.

Yeni bakanı ziyaret ederek görevinden istifa eden Ateş, Van'ın Ankara'da bulunan önemli bürokratlarından biriydi.

BAKANLIKTAN ATEŞ PAYLAŞIMI

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarından da "Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu görevden ayrılan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. İhsan Ateş'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi." paylaşımı yapıldı.

İHSAN ATEŞ KİMDİR?

Aslen Vanlı olan Doç. Dr. İhsan Ateş, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Uzmanlık alanı iç hastalıklarıdır. Daha önce Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimlik görevini yürüten Doç. Dr. İhsan Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Corona aşılarını yapan isimdir. Önceki dönem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daveti üzerine Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine gelmiş ve yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu döneminde istifa etmiştir.