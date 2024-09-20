Van merkeze 10 kilometre uzaklıktaki 3 bin 200 metre yüksekliğiyle her yıl mevsimin ilk karını karşılayan Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Van'da halk arasında geçmişten bugüne ulaşan "yedi dağa, bir bağa" inanışına göre, kar, 7 kez Erek Dağı'na yağdıktan sonra, kent merkezine yağıyor. Geçmişte, Erek Dağı'na mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte, vatandaşların kışlık erzak ve yakacak ihtiyaçlarını gidermeye başladığı belirtiliyor. Bazı vatandaşlar, meteorolojinin tahminlerindeki gelişmeye rağmen, Erek Dağı'ndaki yağışların kent merkezine kar yağmasının habercisi olduğu inanışlarını halen sürdürüyor.

Kaynak: İHA