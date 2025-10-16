Van’a modern bir otogar yapılıyor. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve 11 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 57 bin 613 metrekarelik alana yapılan şehirlerarası otobüs terminalinde inşaat yükseliyor.

Araç bakım istasyonu, emanet birimi, ticari alanlar, sosyal alanlar, WC’ler, bebek bakım odaları, mescit, bekleme alanı, mutfak, çok amaçlı salon, idari birimler, personel ofisleri, sığınak gibi alanları da içinde barındıracak olan otogarın önümüzdeki yılın ortalarında tamamlanmasının planlandığı açıklanmıştı.

Van Valisi Ozan Balcı da bir kez daha otogar inşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Bir süre alanda incelemelerde bulunan Vali Balcı, çalışanlara da kolaylıklar diledi.

SEBZE HALİ İNŞAATI DA SÜRÜYOR

Vali Ozan Balcı, yapımı devam eden yeni sebze hali inşaatında da incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkilisinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Balcı, “162 dönüm arazi üzerinde 102 tane modern dükkân yapılacak. Yeni sebze hâli, halkımıza kaliteli hizmet sunacak şekilde inşa ediliyor. Hayırlı olsun” dedi.