13-21 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin Ulusal Kısa Film Yarışması seçkisi açıklandı. Gazeteci-yazar Defne Akman, oyuncu ve yapımcı Manolya Maya ile oyuncu Name Önal'dan oluşan seçici kurul, 226 kısa film arasından yalnızca 13 filmi finale taşıdı. Bu seçkide Van YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu genç yönetmen Cemal İşnas'ın filmi "Hevraz" da yer aldı.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu Cemal İşnas'ın yönetmenliğini yaptığı ve yine bölüm mezunu Mikail Haskanlı'nın oynadığı film, genç sinemacıların üretim gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Film, festivalin kısa film kategorisinde Türkiye'nin dört bir yanından seçilen 12 yapımla birlikte yarışacak. Yarışmanın kazananları, 21 Kasım 2025 tarihinde düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birgül Alıcı, anlam derinliği ve görsel diliyle dikkat çeken "Hevraz" filminin özgün bir yapım olarak öne çıktığını söyledi. Öğrencileri Cemal İşnas'ı başarısından dolayı tebrik eden Birgül Alıcı, "Van YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü hocaları olarak öğrencilerimizin emeklerinin bu şekilde karşılık bulması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Başarısından dolayı Cemal İşnas ve Mikail Haskanlı öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.