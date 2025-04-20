Van, İran ile sınır komşusu olması nedeniyle zaman zaman bu ülkeden turist akınına uğruyor. Dönemsel olarak azalış olsa da genellikle İranlı turistler Van’ı tercihleri arasında bulunduruyor.

Bu yıl Nevruz, Ramazan Bayramı ve Shoping Fest tarihlerinin yakın olması nedeniyle bir kısım İranlının tercihi yine Van’dan yana oldu.

“SHOPİNG FEST 2014 YILINDA BAŞLATILDI”

WanHaber’e konuşan ve tamamlanan Shopping Fest’e ilişkin bilgi veren Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, “Festival 15 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında Nevruz tatili ile eş zamanlı olarak düzenlendi. Festival 2014 ile 2019 yılları arasında Van TSO bünyesinde gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen festivali, 2019’dan itibaren Van Büyükşehir Belediyesi ve Valilik üstlendi. Bu yıl da festivale yönelik çalışmaları yine Van TSO öncülüğünde yürüttük” dedi.

2025 YILI HEDEFİNİ AÇIKLADI

Festivalin amacının hem Van’daki mağazalarda indirimler yaparak İranlılara daha fazla alışveriş imkânı sağlamak hem de İranlı turistlerin Van’da daha fazla vakit geçirmelerini teşvik etmek olduğunu belirten Çaliktaş, “İranlılar, Nevruz Bayramı’nda Van’da Shopping Fest olduğunu biliyor ve bu yüzden Van’ı tercih ediyor. Hem alışveriş yapıyorlar hem de şehrin lezzetlerini tadıyorlar. Geçen yıl 720 bin İranlı turisti ağırladık. Her geçen yıl bu sayı artıyor. Bu yıl ise 1 milyon civarında bir hedefimiz var. İran’daki ekonomik sıkıntılar, İranlı turistlerin Türkiye’ye olan ilgisini bir nebze azaltıyor ancak Van’a gelen turist sayısı her yıl artış gösteriyor.” sözlerine yer verdi.

“İRAN’A YÖNELİK ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERDİK”

İranlı turistlerin Van’a ilgisinin her geçen yıl artığını belirten Çaliktaş, “Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak geçmişte Antalya, İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerde fuarlara katıldık. Ancak yeterli dönüş alamadık. Bu nedenle yönümüzü doğuya, özellikle Kapıköy Sınır Kapısı’na çevirdik. Kapıköy, Türkiye’nin en doğusunda yer alan bir sınır kapısıdır ve İran’ın en batısındaki kapıdır. İran, 80 milyonluk devasa bir nüfusa sahip ve petrol ürünleri gibi birçok alanda dünya devi bir ülke. Bu nedenle İran’a yönelik çalışmalara ağırlık verdik. İran'da Van’ın reklamını yaparak, sosyal medya fenomenleri ve basın aracılığıyla Van’a olan ilgiyi artırdık” ifadelerine yer verdi.

“İRANLILAR KADİRŞİNASTIR”

Çeliktaş, konuşmasının devamın da şu ifadelere yer verdi;

“Van’a gelen İranlı turistler genel olarak memnun. Sürekli olarak tekrar gelen turistler var. Memnuniyetlerini yakınlarına tavsiye ettikleri için gelen turist sayısında da artış oluyor. İranlılar kadirşinastır, onları iyi değerlendirmemiz gerekiyor.”