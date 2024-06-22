Kapadokya Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘Van Turizm Geliri ve Hedefleri’ adlı master planında kentin 2015 yılından günümüze kadar yerli ve yabancı turistlerden elde ettiği gelir açıklanırken, aynı zamanda günümüzden 2027 yılına kadar uygulanacak master planlar ile hedeflenen gelir de bildirildi.

Araştırmaya göre 2015 yılında turistlerden toplam elde edilen gelir 30 milyon dolar iken, geçtiğimiz 2023 senesinde 52 milyon doları yerli, 62 milyon doları yabancı olmak üzere toplam 114 milyon dolar elde edildiği aktarıldı. 2024 yılı için hedeflenen toplam turizm geliri 160 milyon dolar bandındayken Turizm Master Planı hedeflerine göre 2027 yılında hedeflenen turizm geliri 2024 senesine göre yüzde 300’den fazla arttırılarak 494 milyon dolar olarak hesaplandı.

Bu doğrultuda yapılan bir diğer araştırmaya göre gastronomi turizmine ilgi duyan kişilerin, harcama potansiyeli yüksek üst gelir grubundaki turistler olduğu belirtilerek, buna göre Van’da da gastronomi turizminin yakın zamanda temelinin atılmış olduğu kaydedildi.

Planda yer alan bilgilere göre Van, doğal sit alanları, arkeolojik alanları, tarihi mekanları, yaz aylarında diğer illere göre daha serin geçen havası ve buna benzer pek çok unsur turizme büyük katkı sunuyor.

Van’da turizm başta olmak üzere çoğu alanda gelişimin önünde yer alan engellerin; kentin marka tanıtımını organize edecek yapılanmanın olmaması, tarihi, arkeolojik zenginlik, mimari doku, müzik, sanat, el sanatları, yeme-içme kültüründe yer alan kültürel derinlik, mistik ve dingin manzara ile çok dilli insan varlığının doğru şekillendirilememesi olarak gösterildi.

Yapılan çalışma ile; Van’a farklı bir marka değeri kazandırmak istenirken, turizm hedefleri ile kentin ekonomik gelirinin yükseltilmesi bekleniyor.