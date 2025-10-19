Asırlardır Van kahvaltısının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan otlu peynir, son zamanlarda yaşanan fiyat artışıyla yeniden gündemde.

Bahar aylarında bin bir emekle hazırlanan peynirler, küpler içerisinde toprağa gömülerek 5-6 ay boyunca olgunlaşmaya bırakılıyor. Topraktan çıkarıldığında kendine has tadı ve kokusuyla sofralara gelen bu peynirin fiyatı, geçen yıla oranla neredeyse iki katına çıktı.

Geçmiş yıllarda kilosu 250-300 lira bandında satılan otlu peynir, bugün 400 ila 650 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Fiyat farkı ise peynirin türüne göre belirleniyor.

Tarihi Peynirciler Çarşısında esnaflarından Agit Kayhan ve Seyit Ayık WanHaber’e değerlendirmede bulundu.

ESNAF AGİT KAYHAN: “400 LİRADAN BAŞLIYOR, 650 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR”

Van Tarihi Peynirciler Çarşısı’nda esnaflık yapan Agit Kayhan, “Peynir fiyatlarından ne üretici ne de satıcı memnun. Fiyatlardan dolayı işler durma noktasına geldi. Küplerden çıkarılan eski peynirin kilo fiyatı 400 liradan başlıyor, 500, 600 hatta kalite ve tadına göre 650 TL bantlarında oynuyor. 600 ve 650 TL olanlar toprak altında bekletilmiş eski küp peynir. 400 lira civarındakiler ise salamura yani sulu peynirlerimiz.” dedi.

“PEYNİRE TALEP AZ”

Taleplerin az olduğunu belirten Agit, “Son bir aydır peynire talep az ve satışlar düşük. Günlük satışlarımız geçen yıla göre büyük oranda düştü diyebilirim. Önceden insanlar gelip 50 kilo alıyordu, şimdi ise gramajla alıyorlar. Üretici fiyatları yüksek tutunca maalesef durum kötüye gidiyor. Onlar da haklı çünkü besicilik zor, saman ve yem fiyatları çok yüksek.” ifadelerini kullandı.

ESNAF SEYİT AYIK: “ESKİDEN 100 KİLO ALAN ŞİMDİ 5 KİLO ALIYOR”

Peynirin hem üretimini hem de satışını yaptığını belirten esnaf Seyit Ayık da, “Artık eskisi gibi değil, hayvancılık, besicilik çok zor. Eskisi gibi talep yok. Fiyatlar bayağı bir arttı, köylüyü de kurtarmıyor. Şu an peynirin kilosu 600 liraya kadar çıktı. Önceden çarşıya gelenler iki leğen peynir alıyordu. Bu da ortalama 100-120 kiloya denk geliyordu. Şimdi ise insanlar yarım saat pazarlık ediyor, aldığı 4-5 kilo. Çünkü insanların alım gücü düştü.” diye kaydetti.

“HEM KÖYLÜ HEM ALICI MAĞDUR”

Üreticinin her konuda sorun yaşadığını dile getiren Ayık, “Çoban fiyatları, yem-saman fiyatları çok yükseldi. Gelir gideri karşılamıyor. Geçen yıl 300-400 lira civarında olan peynirin bu sene 600 liraya civarında. Hem köylü hem alıcı mağdur. Köylü emeğinin karşılığını alamıyor, vatandaş da peynir alamıyor.” ifadelerini kullandı.