Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Havalimanı Karşılaştırmalı İstatistikleri Temmuz 2024 verilerine göre, Van’da bir ayda kaç uçağın iniş-kalkış yaptığı belli oldu.

TEMMUZ AYINDA KAÇ YOLCU TAŞINDI?

Devlet Hava Meydanları tarafından paylaşılan verilere göre Van Ferit Melen Havalimanı’nda Temmuz ayında ‘kesin olmayan’ verilere göre 589 dış hat yolcusu, 134 bin 394’ü ise iç hat yolcusu olmak üzere toplam 134 bin 983 gelen-giden yolcu taşındı.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE AYLIK VERİLER İSE ŞU ŞEKİLDE;

Devlet Hava Meydanları tarafından açıklanan ‘tüm uçak trafiği’ istatistiki verilerine göre ise Van Ferit Melen Havalimanı’ndan 2024 yılı Temmuz sonu Ocak-Temmuz döneminde; yolcu, kargo ve yük taşımak üzere 10 bin 939 iç hat, 75’i ise dış hat olmak üzere toplam 11 bin 14 uçak iniş-kalkış yaptı.

2023 yılının aynı döneminde 39 dış hat seferi yapılırken bu yıl aynı dönemde 75 dış hat seferi yapıldı. Aynı şekilde 2023 yılının aynı döneminde iç hat sefer sayısı 10 bin 49’dan 10 bin 939’a çıktı.

Temmuz ayı verilerine göre; Van’da bir ay içerisinde iç ve dış hat için havalanan toplan uçak sayısı ise 713 olarak kayıtlara geçti.