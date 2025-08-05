İçişleri Bakanlığı Trafik Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Temmuz ayı trafik kazası verilerinin yer aldığı raporu yayımladı. Türkiye geneli trafik verilerinin yanı sıra Van’a ait trafik istatistikleri de paylaşıldı.

Açıklanan raporda Temmuz 2025’e ait trafik verilerine göre Türkiye genelinde 28 bin 646 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti. Aynı dönemde ülke genelinde 33 bin 426 maddi hasarlı kazanın meydana geldiği kaydedildi.

Meydana gelen bu kazalarda 276 kişi hayatını kaybederken, 41 bin 491 kişi ise yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü raporlarına göre 2025 yılı Temmuz ayında Van’da 238 ölümlü-yaralanmalı kazanın meydana geldiği bildirildi. Aynı dönemde Van’da, 240 maddi hasarlı kaza gerçekleşti.

Van’da 2025 Temmuz ayında meydana gelen bu kazalarda olay yerinde can kaybı yaşanmadı. Bu dönemde meydana gelen kazalarda 398 kişinin ise yaralandığı raporlandı.

Trafik bülteninde belirtilen ölü sayısı, yalnızca kaza anında hayatını kaybeden kişileri içeriyor.