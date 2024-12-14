Geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve akşama kadar devam eden kar yağışı Türkiye'nin büyük bir bölümünün yanı sıra, Van'da hayatı olumsuz yönde etkiledi. Belediye ve karayolları ekipleri şehir merkezi, kırsal mahalle ve şehirlerarası yollarda kar temizleme çalışmalarına devam ederken, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri ise ligin 16. haftasında ev sahipliğini yapacak olan Van Spor FK'nin pazar günü saat 14.00'da Yeni Mersin İdmanyurdu ile oynayacağı maç öncesi Atatürk Şehir Stadı'nın zeminini gece boyu yoğun bir çalışma sonucu kardan temizledi.

Kaynak: İHA