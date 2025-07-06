15 Mayıs 2025 tarihinde ibadete kapatılan camide, yıkım süreci kademeli olarak sürdürülürken, çevreye zarar verilmemesi adına da önlemler alınıyor.

YIKIMDA TOZ ÖNLEMİ YETERSİZ KALDI

Yıkım işlemleri dün itibariyle hızlandırılmıştı. Sabah saatlerinde bazı bölümleri yıktırılan cami, günün sonuna doğru ayaktaki kısımlarının tamamı aşağı indirildi. Yıkım çalışmalarının sürdüğü alan tamamen güvenlik bariyerleriyle çevrilmiş durumda. Görevliler, yıkım sırasında oluşabilecek tozun çevreye yayılmaması için su sıkarak önlem almaya çalıştı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde caminin ayakta kalan kısımları aşağı indirilirken yoğun toz bulutları oluştu ve toz için alınan önlemler yetersiz kaldı.

VAN’IN KALBİNDE YER ALAN BİR SİMGESEL YAPIYDI

Van’ın en işlek noktalarından biri olan Beşyol Meydanı ile İskele ve Sıhke Caddeleri’nin kesiştiği alanda yer alan Hz. Ömer Camii, sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda çevresindeki Dabbağoğlu Parkı ve pasajıyla Vanlıların buluşma noktası haline gelmişti.

DEPREM SONRASI YIKIM KARARI ALINDI

2011 yılında Van’da meydana gelen depremlerde yapısal hasar alan cami, güvenlik riski taşıdığı gerekçesiyle yıkım kapsamına alındı. Uzun süre ibadete açık kalan cami için geçtiğimiz aylarda yıkım kararı verildi. Kararın ardından cami altındaki esnaf tahliye edildi ve yıkım işlemlerine başlandı. Yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı alanda modern bir cami ve sosyal yaşam merkezi inşa edilmesi planlanıyor. Cami altındaki pasaj bölümünün 6 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.