Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ciritbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Saim Çoban yönetimindeki 44 FM 823 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvarı aşıp devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan sürücü Saim Çoban ve eşi Muazzez Çoban'ı ilk müdahalenin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Saim ve Muazzez Çoban çifti, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Kaynak: DHA