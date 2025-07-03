Kentteki yol ağını daha kullanışlı hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, İpekyolu İlçesi Halilağa Mahallesi’nde bulunan Kültür 4. sokakta asfalt serim çalışması yaptı.

“4 TON SICAK ASFALT KULLANILDI”

Belediyenin idari işgücü ile yapılan yaklaşık olarak 600 metre uzunluğundaki sokakta alt temel malzemesi serilerek, sıcak asfalt serimine geçildi. İki günlük çalışma ile tamamlanan sokakta yaklaşık olarak bin 4 ton sıcak asfalt kullanıldı.

İlçe Belediyesi sorumluluğunda bulunan ve vatandaşlardan gelen talep üzerine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatıyla yapılan çalışma tamamlanırken, mahalle sakinleri çalışmadan dolayı Vali Ozan Balcı ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Öte yandan Van Büyükşehir Belediyesi tarafından sezon başından itibaren kent genelinde yapılan yol bakım onarım ve yama çalışmaları da aralıksız sürüyor.