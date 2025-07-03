Renklerine yeni futbolcular ekleyen Van Spor FK, takımda bulunan bazı futbolcularla da sözleşmeleri yenilemeye devam ediyor.

Temsilcimiz Van Spor FK, 2 yıldır takımda forma terleten Bekir Can Kara ile yeniden sözleşme yapıldığını açıkladı.

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDİYORUZ"

Van Spor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İki sezondur formamızı gururla taşıyan, bu sezon şampiyonluk yolculuğunda gösterdiği performansla büyük katkı sunan Bekir Can Kara ile yeniden anlaştık. Mücadele ruhu, istikrarı ve karakteriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldin yeniden BCK." denildi.