Havaların soğumaya başlaması ile birlikte Van’ın birçok noktasında doğalgazlar yanmaya başladı. Ancak olası elektrik kesintileri, soğuk havalarda sıkıntılara sebebiyet verebiliyor.

VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında çalışmaların yarın da Van’ın 7 ilçesine bağlı birçok mahallesinde devam edeceğini bildirdi.

Çalışmalardan dolayı Erciş, Edremit, Gürpınar, Muradiye, İpekyolu, Özalp ve Gevaş ilçelerinde ki birçok mahallede 23 Ekim günü (yarın) 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisinin yaşanacağı duyuruldu.

İşte kesintiden etkilenecek o ilçe ve mahalleler;

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çelebibağı, Örene, Çobandüzü, Düvenci, Ekiciler, Uncular, Nişancı, Görüşlü Mahalleleri, Salihiye ve Vanyolu Mahalleleri ve bunlara bağlı sokaklarda, Abdal mezrasında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Eski Camii Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Tutak Mahallesi ve Döveciler Mezrasında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kandahar Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Beşçatak, Değirmenköy, Karpuzalanı, Kavuncu, Köşebaşı ve Sarmaç Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yünkuşak, Gözdeğmez, Kaşıkara, Çartak ve Aşkın Mahalleleri, Radyoling Trafosu , Vodafone ve Turkcell Baz İstasyonu trafosunda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Altınsaç, Değirmitaş, Göründü, Hasbey, İnköy, Kuşluk, Uysal ve Yuva Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.