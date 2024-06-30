Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları hafta sonu da devam edecek. Bu kapsamda bugün (30.06.2024 Pazar) Van’ın 3 ilçesindeki bazı mahallelerde enerji kesintisi uygulanacak.

VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında Van’ın İpekyolu, Edremit ve Erciş ilçelerinde enerji kesintisi yaşanacağını bildirdi.

İşte kesintinin yapılacağı o ilçeler ve mahalleler;

İPEKYOLU:

10.00 – 17.00 saatleri arasında Fırat mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Kurubaş, Akın mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

10.00 – 17.00 saatleri arasında Aşağıışıklı, Örene, Yeşilova mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.