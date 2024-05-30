Yayımlanan ithalat ve ihracat verilerine göre Van’ın 2024 Ocak - Nisan döneminde ithalat rakamları 12 milyon 516 bin dolara ulaşırken, 2024 yılının aynı döneminde ihracat rakamları ise 7 milyon 822 bin dolar olarak açıklandı.

Van’da 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ithalat ve ihracat arasındaki toplam açık ise 4 milyon 694 bin dolar olarak belirlendi.

2024 yılı Nisan ayında Van’ın ihracat girdisi 1 milyon 611 bin dolar seviyesinde olurken, Nisan ayı ithalat çıktısı ise 5 milyon 809 bin dolar olarak açıklandı. Van’ın Nisan ayı ihracat açığı ise 4 milyon 198 bin dolar olarak kayda geçti.

2023 yılı Nisan ayı dış ticaret istatistiklerinde Van’ın toplam 1 milyon 119 bin dolarlık ihracat çıktısı verilerde yer alırken bu oran 2024 yılı Nisan ayında yüzde 43,96 yükselerek 1 milyon 611 bin dolara çıktı.

2023 yılı Nisan ayında Van’ın ithalat rakamı 2 milyon 663 bin dolar olarak kayıtlara geçerken, 2024 yılı Nisan ayı ithalat rakamı ise yüzde 118 artarak 5 milyon 809 bin dolara yükseldi.