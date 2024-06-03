Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri saha çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde entegre çekirge mücadelesi yapıldı.

Teknik personeller tarafından vatandaşlara, çekirge zararı ve mücadelesi hakkında bilgiler de verildi.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda; "İl Müdürlüğümüz teknik personellerince

Bahçesaray ve Çatak İlçemizin 3000 rakımlı tarım arazilerinde entegre çekirge mücadelesi yapıldı. Program dahilindeki ilçelerde vatandaşlara çekirge zararı ve mücadelesi hakkında bilgi verildi" denildi.