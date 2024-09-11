Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 380 Hava Kalitesi İzleme İstasyonundan alınan verilerin işlendiği raporda hava kalitesini etkileyen başlıca faktörler paylaşıldı.

Sıvı ve katı damlacıkların karışımından oluşan ve 10 mikrometreden küçük olanların iç organlara kolayca nüfuz edebildiği partikül madde (PM10) oranı Van’da 51 ug/m3 düzeyinde seyrederken, bu oranın ortalama 50 ila 40 arasında olması ideal aralıklar olarak kabul ediliyor.

Keskin kokulu, renksiz, yanıcı olmayan ve yine insan sağlığı üzerinde çeşitli sağlık problemlerine neden olabilen Kükürtdioksit SO2 oranı ise 22 ug/m3 düzeyinde seyretti.

Van’ın hava kalitesi Temmuz ayı verilerinde karbonmonoksit, azotdioksit ve ozon verileri ise yer almadı.