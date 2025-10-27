Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (UHKİA) ile GAİA Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi tarafından yayımlanan raporda, Van’ın hava kalitesi; PM10, SO₂, sıcaklık, basınç, nem ve rüzgâr hızı gibi parametrelerle değerlendirildi.

Hava kirliliği raporuna göre Van’ın hava kalitesi, son dönemde 47 endeks değeriyle ‘orta’ kategorisinde yer aldı. Öte yandan aynı raporda, geçtiğimiz ay Van’daki hava kalitesi endeksinin 27-32 aralığında seyrettiği belirtildi.

Raporda, partikül madde (PM10) konsantrasyonu 24 µg/m³, kükürt dioksit (SO₂) konsantrasyonu ise 7,3 µg/m³ olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde hava kalitesi en iyi ilçe, 2 endeks değeriyle Antalya'nın Manavgat ilçesi olurken; en düşük hava kalitesi ise 115 endeks değeriyle Ankara'nın Keçiören ilçesinde ölçüldü.

Rapora göre, Van ilinde hava kalitesi oldukça iyi düzeyde; kirletici maddeler düşük seviyelerde tutulurken, genel hava durumu orta seviyede gerçekleşti. Van’ın kirlilik endeksi 47 olarak ölçülerek, hava parametreleri düşük kirletici kategorisinde kayıtlara geçti.