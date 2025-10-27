Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, enkazdan çıkarılan 8 kişinin cansız bedeni ve 13 yaralının ulaştığı aktarılan açıklamada, ateşkesin başlamasından bu yana toplam 93 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, ateşkesten bu yana 337 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 472 cansız bedenin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 527'ye yaralıların sayısının 170 bin 395'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in teslim ettiği 195 cenazeden yakınları tarafından kimlikleri tespit edilenlerin sayısının da 72'e çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'de İHA'yla düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir grup vatandaşı hedef aldığı saldırıda bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Nasır Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insansız hava aracıyla (İHA) sivilleri hedef aldığı belirtildi.

Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kebire bölgesinde evlerine gitmeye çalışan vatandaşların İHA'yla hedef alındığı aktarılan açıklamada, İsrail'in söz konusu saldırısında en az bir sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail ordusunun Han Yunus kentinin doğu bölgelerini makineli tüfeklerle hedef aldığı gibi denizden de Refah kentinin sahil kesimlerine ateş açmaya devam ettiği kaydedildi.

WAFA, İsrail'in Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasından bu yana sürdürdüğü saldırılarda 93 kişinin yaşamını yitirdiği, 324 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu 15’i daha önce serbest bırakılan 21 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği baskınlarda, son 2 esir takasında serbest bırakılan 15 kişinin bulunduğu, 21 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail güçlerinin Eriha kentindeki Akabe Cebr Mülteci Kampı’na baskın düzenleyerek, esir takası kapsamında serbest kalan 15 kişiyi yeniden gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, baskın sırasında birçok kişinin darbedildiği ve sorgulanmak üzere bilinmeyen bir yere götürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusu ayrıca Ramallah, El-Halil, Beytüllahim, Nablus ve Tulkerim kentlerinde çok sayıda eve baskın düzenleyerek 6 kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında, Hamas hareketinin önde gelen isimlerinden ve eski El-Bire Belediye Başkanı Cemal et-Tavil de yer alıyor.

Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri, Tavil'in Bire kentindeki evine baskın düzenleyerek, çocuklarını kelepçeleyerek darbetti ardından kendisini gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail medyasına göre, Gazze'deki 4 esire ait cesetlerin yeri bilinmiyor

Gazze Şeridi'nde Hamas'ın öncülüğünde devam eden arama kurtarma çalışmalarına rağmen, İsrailli 4 esire ait cesetlerin yerinin daha tespit edilmediğini bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Gazze'de kaçırılan İsrailli esirlerden 4'ünün cesetlerinin yeri hala tespit edilemedi." denildi.

Mısırlı ekiplerin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğüne işaret edilen haberde, Hamas ve uluslararası ekiplerin çalışmalarına alan açmak üzere İsrail ordusunun son saatlerde Gazze'deki bazı noktalardan çekildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına daha hızlı geçiş için baskı oluşturduğu vurgulanan haberde, İsrail ordusunun bazı bölgelerden çekilmesinin de söz konusu baskılar doğrultusunda gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında şu ana kadar İsrail'e 16 ceset teslim etmiş, yapılan test sonucunda cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığı tespit edilmişti.

Gazze Şeridi'nde hala 10'dan fazla İsrailli esirin cesedinin bulunduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hatta" çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.