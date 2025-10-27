Eğitim Gücü Sen Van İl Temsilcisi Seda Aktaş, il genelinde yapılan okul ziyaretlerinde bazı okullarda öğretmen ve öğrencilerin uygun olmayan koşullarda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü gördüklerini ve bu eksiklerin bir an önce giderilmesi gerektiğini belirtti.

Van’daki bazı okulların bahçe duvarı olmadığı için sokak hayvanlarının öğrenciler arasında gezdiği, kış aylarında yırtıcı hayvanların da bölgeye gelebildiğini kaydeden Aktaş, “Yıl içinde birçok okulu ziyaret ediyoruz, sahadaki eksikleri yerinde görüyoruz. Bazı okullarda bahçe duvarı olmaması, kampüsün yeterince güvenli olmaması bizi endişelendiriyor. Daha önce ilimizde yaşanan olaylar da düşünüldüğünde, sınırları net olmayan bir okulda güvenlik önemli bir konu. Bu eksikler için bildirimde bulunulduğunu ancak henüz çözüm üretilmediğini öğrendik.” diye konuştu.

Sendika temsilcisi Aktaş, ilgili kurumların harekete geçerek eksiklikleri gidermesini ve güvenli bir eğitim ortamı oluşturulmasını talep ederek şunları söyledi:

“Sayın Bakanımız okulların eğitim-öğretime hazır olduğunu belirtmişti. Biz bu koşulları yeterli görmüyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda eğitim almasını istiyoruz. Devletimizin, Bakanlığımızın ve ilgili kurumların ivedilikle harekete geçerek eksiklikleri gidereceğine ve güvenli bir eğitim ortamı oluşturacağına inanıyoruz. Eğitim Gücü Sen olarak sahadaki eksiklerin konuşulması, giderilmesi ve çözüm önerilerimiz ile ilgili tüm kurum ve yetkililerle iş birliğine her zaman hazırız. Bazı kurumlarımızın ve yetkililerimizin göstermiş olduğu hızlı reaksiyon için ayrıca teşekkür ederiz. Bu kurumlar hepimizin kurumları, öğrenciler hepimizin geleceği ve çocuklarıdır.”