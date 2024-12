Genç yaşta başladığı kick boksta altın madalyalar, altın kupalar ve altın kemerler elde eden, ortaya koyduğu performansla “matador” (boğa dövüşçüsü) lakabını alan Vanlı Can Muhammed Saki, elde ettiği başarıları ve gelecekteki hedeflerini Wanhaber’e anlattı.

İLK MAÇ İLK KEMER

10 Ağustos 2023 tarihinde ilk profesyonel maçı olan Hun Promotion Boks Gecesi’nde ringe çıkan 18 yaşındaki Vanlı Can Muhammed Saki, rakibini yenerek ilk altın kemerini de almış oldu.

Ardından 15 Ekim 2023 tarihinde Van’da düzenlenen Budo Fighting Championship’e katılan ve 2. altın kemerini de burada almayı başararak dikkat çeken Saki, bu kez 22 Ocak 2024 tarihinde Antalya’da düzenlenen Kick Boks Gençler Türkiye Şampiyonasına katıldı ve derece madalyası aldı.

Çalışmalarını sürdüren genç Kick Boksçu Saki, 9 Mayıs 2024 tarihinde Gümüşhane’de düzenlenen şampiyonada ringe çıktı ve şampiyon olarak altın madalya elde etti.

Vanlı genç kick boksçu Can Muhammed Saki, 1 Aralık 2024’te İstanbul'da düzenlenen King of Kings Kick Boks Gecesi'ne de damga vuran isimlerden oldu. Rakibini 3 – 0 yenerek altın madalya alan ve ilk yurt dışı müsabakasına katılma hakkı kazanan Saki, 15 Aralık 2024 tarihinde Arnavutluk’ta düzenlenen Night Of The Champions’a (Şampiyonlar Gecesi) katıldı ve burada da Arnavut rakibini yenerek altın kupayı kaldıran isim oldu.

Kısa sürece önemli başarılara imza atan Can Muhammed Saki, şimdi daha büyük hedefler için çalışmalarını sürdürüyor.

SIRADA DAHA BÜYÜK HEDEFLER VAR

Kısa bir süreye çok sayıda altın madalya, altın kemer ve altın kupa sığdıran Vanlı genç kick boksçu Can Muhammed Saki, gözünü daha büyük hedeflere dikti.

İlk olarak, 2025 yılı içinde Romanya’da düzenlenecek olan şampiyonaya, ardından da İtalya’daki şampiyonaya katılarak kazanmak istediğini anlatan Can Muhammed Saki, en büyük hedefinin de bu yolları tamamladıktan sonra en iyilerin dövüştüğü “Glory UFC” kick boks organizasyonuna katılmak olduğunu söyledi. En iyileri de yenerek Dünya Şampiyonu olmayı hedeflediğini anlatan Saki; “Vefat eden dedeme sözüm var, dünya şampiyonu olacağım. Hedeflerime ulaşarak bayrağımızı dalgalandıracağım ve bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim” diyor.

“DİSİPLİNLİ ÇALIŞIYORUM”

Hedeflerine ulaşmak için, antrenör amcası Serkan Saki nezaretinde disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Can Muhammed Saki; “Sabah ezanından sonra 12 – 13 kilometre koşu yapıyorum. Ardından sabah kahvaltısı sonrası salona geçerek burada çalışmalarımı sürdürüyorum. Hedeflerim büyük ve bu hedeflere ulaşmak için de yorulmadan çalışmayı sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

İPEKYOLU KAYMAKAMINA TEŞEKKÜR ETTİ

Van’da sporcuların daha çok desteklenmesi gerektiğini anlatan Saki, şunları söyledi; “Van’da sporculara daha çok destek verilmeli. Sponsora ihtiyacımız var. Sağ olsunlar son 2 maçımda İpekyolu Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman destek verdi. Desteklerini sürdüreceğini de söyledi. Kendisine çok teşekkür ederim.”

GENÇLERE VE ÇOCUKLARA TAVSİYE

Genç sporcu Saki, son olarak gençlere ve çocuklara şu tavsiyede bulundu; “Gençlere ve çocuklara tavsiyem, bu kulvarda sporcu olmak istiyorlarsa hedeflerinin peşinden gitsinler ve asla pes etmesinler, bırakmasınlar. Bırakmayı düşündüklerinde dinlensinler ama asla pes etmesinler ve en sonunda istedikleri yere varacaklardır…”