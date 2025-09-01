Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2025 yılının ilk 6 ayını kapsayan Van FinTÜRK-Coğrafi Dağılım verilerini açıkladı. Veriler; toplam kredi, kredili mevduat hesabı (KMH), diğer mevduat, bireysel tüketici kredileri, taksitli krediler, konut kredileri ve tüketici kredileri kalemlerini içeriyor.

Van'da krediler 2025'in ilk 6 ayında sektör genelinde 3 milyar 287,44 milyon TL ile rekor seviyeye ulaştı. Katılım bankalarının kredi hacmi ise 2 milyar 278 milyon TL oldu.

Bireysel bankacılık sektöründeki kredi oranları 2 milyar 820,914 milyon TL ile en yüksek değere ulaşırken, kamu bankaları 677,012 milyon TL, yerli özel bankalar 674,643 milyon TL olarak kaydedildi.

Van kredili mevduat hesaplarında; sektör genelinde 4 milyar 491,742 milyon TL ile lider konumda. Mevduat bankaları 4 milyar 488,555 milyon TL ile benzer bir performans sergiledi. Kamu bankaları 3 milyar 387 milyon TL, yerli özel bankalar 1 milyar 209,9 milyon TL olarak raporlandı.

Diğer tüketici kredi hesaplarında sektör genelinde 6 milyar 579,411 milyon TL ile en yüksek paya sahip oldu. Mevduat bankaları 6 milyar 417,804 milyon TL ile dominant konumda yer alırken, katılım bankaları 43,927 milyon TL, kamu bankaları 117,78 milyon TL pay aldı.

Sektör genelinde bireysel kredi kartları oranı 14 milyar 315,281 milyon TL ile zirvede yerini aldı. Mevduat bankaları 14 milyar 106,218 milyon TL ile lider konumda olurken, yerli özel bankalar 5 milyar 546,373 milyon TL, kamu bankaları 207,063 milyon TL katkıda bulundu.

Sektör genelinde takipteki taşıt kredisi oranı 1 milyar 828 milyon TL ile lider durumdayken, yerli özel bankalar 1 milyar 545 milyon TL, katılım bankaları 266 milyon TL pay aldı.

Kredili mevduat hesaplarında sektör toplamı 4 milyar 709 milyon TL. Mevduat bankaları 4 milyar 248 milyon TL, yerli özel bankalar 2 milyar 321 milyon TL paya sahip oldu.