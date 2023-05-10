Wanhaber - Özel

İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından düzenlenen Van Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı açılışı öncesi defile geçişi de düzenlendi.

Van Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Van Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı açılışına Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesinin kesiminden önce İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı Koordinatörü Veysi Uygun, açılış konuşması yaptı.

Uygun, “Yurt içi ve yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz, değerli protokol üyelerimiz ve değerli vatandaşlarımız, bugün ikincisini gerçekleştirdiğimiz Van Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı açılışına hepiniz hoş geldiniz.

Bölgenin en büyük Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarını gerçekleştiriyoruz. Bugün burada 60 standımızda yaklaşık 170 marka sergilenmektedir. 4 gün boyunca devam edecek fuarımızda çeşitli etkinliklerimiz, defile ve moda gösterileri olacaktır. Fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“FUARIN ZİYARET EDİLMESİ LAZIM”

Daha sonra konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ise; “Güzel bir moda ve tasarımla güzel bir fuar hazırlanmış. Van’ın buna ihtiyacı var. Bu fuarı düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum, gerçekten buna ihtiyaç vardı.

Düğün hazırlığı yapan tüm gençlerin mutlaka bu fuarı ziyaret etmeleri lazım. İlimizin ekonomisi kötü durumda. Bunun daha iyi olabilmesi sadece turizmle olmaz. Bu nedenle bu tür etkinlikleri de ekonomik canlılığa katkı sunması açısından önemli görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açılışı gerçekleştirilen Van Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı kapsamında defile de düzenlendi.

Fuar, 14 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik