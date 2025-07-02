Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı 2025 yılı Mayıs ayı verilerini açıkladı. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Türkiye genelinde; ihracat 2025 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 24 milyar 817 milyon dolar, ithalat yüzde 2,7 artarak 31 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde Van’da hem ihracat hem de ithalat bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş yaşadı.

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 110 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 5,8 artarak 152 milyar 160 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Van’ın dış ticaret verileri!

2025 yılı Mayıs ayı dış ticaret verilerine göre, Van’da ihracat 1 milyon 549 bin dolar seviyesinde gerçekleşirken, ithalat 7 milyon 395 bin dolar olarak kaydedildi. Bu verilere göre, ihracatın ithalata kıyasla düşük kalması kentteki dış ticaret açığını büyütüyor. Van’ın dış ticaret açığını 5 milyon 846 bin dolar seviyesine yükselterek kent ekonomisindeki dengesizliği daha da görünür kılıyor.

Van genelinde; ihracat 2025 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,2 oranında azaldı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 1,3’lük bir düşüş gösterdi.

Bu verilere göre Van’ın dış ticaretinde ithalatta hafif bir daralma görülse de ihracatta sert bir daralmanın yaşandığı görülüyor.

Van’da yerel üretimin ve dış pazarlara kısıtlı olmasıyla ortaya çıkan bu tabloya göre;

Van’da Mayıs ayı ihracatı, Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 0,006’sına denk geldi. Aynı dönemde ithalatta ise Van’ın 7 milyon 395 bin dolarlık hacmi, Türkiye’nin toplam ithalatının yaklaşık yüzde 0,024’ünü oluşturdu.