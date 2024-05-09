Her mevsim ayrı bir güzelliğiyle ön plana çıkan Van’da, mayıs ayının ikinci haftasında etkili olan kar yağışı kış mevsiminden kalma günler yaşatıyor.

Van’ın doğusunda bulunan ve İpekyolu ilçesi ile Gürpınar ilçesi sınırları içerisinde kalan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı, zirvesindeki kar örtüsü ile kış manzarası oluştururken yamaçlarındaki tarım arazileri yeşilin tonlarına büründü. Yeşilin, sarının ve beyazın buluştuğu Erek Dağı eteklerinde kartpostallık görüntüler oluştu. Koyunların karlı dağların eteklerindeki meralarda otlaması da ayrı bir güzellik oluşturdu.