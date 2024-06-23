Meteoroloji, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari'de sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olmasının beklendiğini bildirdi.

Sıcak havanın etkili olduğu Van'da bugün bazı ilçelerde aralıklı yağış olacağı tahmin ediliyor.

İşte bugün Van'da beklenen hava durumu;

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 28

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 28

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 28

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, sabah ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Başkale: Parçalı ve az bulutlu, sabah ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 26

Çatak: Parçalı ve az bulutlu, sabah ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Erciş: Parçalı ve az bulutlu 29

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu, sabah ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu, sabah ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 31

Özalp: Parçalı ve az bulutlu, sabah ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Saray: Parçalı ve az bulutlu, sabah ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı