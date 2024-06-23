Meteoroloji, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari'de sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olmasının beklendiğini bildirdi.
Sıcak havanın etkili olduğu Van'da bugün bazı ilçelerde aralıklı yağış olacağı tahmin ediliyor.
İşte bugün Van'da beklenen hava durumu;
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 28
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 28
Edremit: Parçalı ve az bulutlu 28
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, sabah ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Başkale: Parçalı ve az bulutlu, sabah ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 26
Çatak: Parçalı ve az bulutlu, sabah ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Erciş: Parçalı ve az bulutlu 29
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu, sabah ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu, sabah ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 31
Özalp: Parçalı ve az bulutlu, sabah ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Saray: Parçalı ve az bulutlu, sabah ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı