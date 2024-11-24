Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden Tuşba, Edremit ve Erciş ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.
İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;
EDREMİT
09.00 – 17.00 saatleri arasında Kurubaş, Kavurma, Süphan, Bakacık ve Yeni Mahallelerde planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
TUŞBA:
09.00 – 17.00 saatleri arasında Dağönü, Göllü, Güvençli, Özyurt, Yeşilsu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09.00 – 17.00 saatleri arasında Aşağıkozluca ve Topraklı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
Kaynak: Wanhaber / Ramazan Çetin