Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden Tuşba, Edremit ve Erciş ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

EDREMİT

09.00 – 17.00 saatleri arasında Kurubaş, Kavurma, Süphan, Bakacık ve Yeni Mahallelerde planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Dağönü, Göllü, Güvençli, Özyurt, Yeşilsu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Aşağıkozluca ve Topraklı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.