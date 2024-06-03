Bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) özellikle merkez ilçeleri olmak üzere 9 ilçede enerji kesintileri olacağını bildirdi. Yapılan bildirimde bugün (03.06.2024) elektrik kesintisi yaşanacak.

Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında İpekyolu, Edremit, Tuşba, Bahçesaray, Başkale, Gevaş, Erciş ve Muradiye ilçelerin de elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

VEDAŞ tarafından enerji kesintilerinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler ise şunlar;

İpekyolu:

09.00-17.00 saatleri arasında Bostaniçi, Buzhane, Cevdet Paşa, Cumhuriyet, Fırat, Hafiziye, Halilağa, Hatuniye, Dereüstü, Serhat, Seyit Fehim Arvasi ve Yeni Mahalle mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

13.00-15.00 saatleri arasında Şerefiye ve Serhat mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

14.00-17.00 saatleri arasında Bostaniçi, Hacıbekir, Halilağa, Karşıyaka, Kevenli ve Serhat mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

Edremit;

09.00- 17.00 saatleri arasında Ayazpınar, Bakacık, Doğanlar, Eminpaşa, Kavurma, Kurubaş, Şabaniye, Süphan, Elmalık ve Yeni Mahalle mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-12.00 saatleri arasında Erdem Kent, Eren Kent, Süphan, Eski Camii ve Yeni Camii mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

Tuşba;

09.00-17.00 saatleri arasında Çobanoğlu, Çomaklı, Gedelova, Gölyazı, Kozluca ve Yalnızağaç mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

Bahçesaray;

10.00-17.00 saatleri arasında Akyayla, Altındere, Altıntas, Bağcılar, Çatbayır, Cevizlibelen, Çiçekli, Çömlekçi, Doğanyayla, Elmayaka, Güneyyamaç, İslam, Kartal, Kaşıkçılar, Paşaköy, Şişli, Ulubeyli, Ünlüce, Yaşlı Kavak ve Yayla Konak mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

Başkale;

10.00-15.00 saatleri arasında Bilgeç mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

Gevaş;

09.00-17.00 saatleri arasında Uğur Veren mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

Erciş;

09.00-17.00 saatleri arasında Çelebibağı ve Bayramlı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

Muradiye;

09.00- 17.00 saatleri arasında Durukaş Mahallesi ve Karahan Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.