Satışı gerçekleştirilecek taşınmazlar için yayımlanan ilanda, “Mülkiyeti Edremit Belediyesinde olan Doğanlar mahallesinde 7419,14 m2 yüzölçümlü taşınmaz (tarla) ile Bakacık Mahallesinde 8629,67 m2 yüzölçümlü (tarla) taşınmaz, 2886 sayılı devlet ihale kanunun 35/c. maddesi doğrultusunda “Açık Teklif Usulü” ile satışı gerçekleştirilecektir.” denildi.

İHALE TARİHİ, YERİ VE SAATİ

Doğanlar mahallesinde satışı gerçekleştirilecek taşınmaz için ihale, 6 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da, Bakacık mahallesindeki taşınmaz için ise aynı tarihte ve saat 11.00’de Edremit Belediye Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

İHALE İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

-Dilekçe (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

-Kanuni ikametgah Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet) (İhale ilan tarihinden itibaren olacaktır.)

-Nüfus cüzdan fotokopisi

- İmza sirküleri veya imza beyannamesi (Noterden tasdikli)

-Geçici İhale Teminatı Mektubu veya nakit yatırdığına dair makbuz

- Adli Sicil Kaydı (Varsa her Ortak için ayrı ayrı sunulacaktır. Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet Alınabilir.)

-SGK ve Vergi dairelerinden borcu yoktur Belgesi (İhale ilan tarihinden itibaren olacaktır.)

İlan ile ilgili tüm detaylar https://www.ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.