Türkiye bugün seçime gitti.

Van'ın da aralarında bulunduğu 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlandı.

Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte oy sonuçları gelmeye başladı.

İlk gelen sonuçlara göre İdris Ahi aldığı oy oranı ile birlikte İYİ Parti, Saadet, Zafer Partisi, Deva Partisi gibi partileri geride bıraktı.

Kentteki tüm sandıklardan oy almayı başarabilen ve kendini yerli patates olarak tanıtan Ahi, 2024'ün en iyi çıkış yapan ismi oldu.

SİNYALİ VERMİŞTİ

Musa Anter Barış Parkı'nda düzenlediği mitingde binlerce kişiye hitap eden Ahi, bu seçimlerde oy oranında ciddi bir artış yapacağının sinyalini vermişti.

HER GEÇEN SEÇİM OYLARINI ARTTIRIYOR

2018 genel seçimlerinde 187 oy alan İdris Ahi, 2023 genel seçimlerinde oy oranını yaklaşık yüzde 300 arttırarak 620 oya çıkarmıştı.

Van kent genelinde şimdiye kadar sandıkların yüzde 33'ü açılırken, İdris Ahi'nin aldığı oy 2023 seçimlerinde aldığı oyu geçti.